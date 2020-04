Il "primo" canto del Ramadan a Biella e Chiavazza VIDEO

Alle 13 in punto è iniziata la preghiera musulmana nella moschee del Biellese, nello specifico delle nostre foto e video in via Meschiattis e a Chiavazza a lato del camposanto. Nessuno in giro e nelle vicinanze, come peraltro aveva già annunciato il consigliere Mohamed Es Saket, per un canto durato poco più di tre minuti, alla presenza invece di agenti della Polizia locale di Biella, poliziotti e del vice sindaco Giacomo Moscarola. Il timore dell'amministrazione era il volume alto.

Non è successo nulla di tutto ciò e per pochi minuti ha echeggiato il canto dell'Adhan per un messaggio di pace, di fratellanza tra i popoli e nello specifico tra gli abitanti musulmani della nostra provincia e i biellesi stessi. Il canto sarà riproposto nei venerdì 1-8-15 e 23 maggio sempre alle 13 in tutte le moschee della provincia di Biella.