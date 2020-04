"Grazie per la vostra umanità". Un lettore scrive a medici e infermieri dell'ospedale di Biella

"L'educazione e la gentilezza notata nei medici e infermieri dell'ospedale di Biella mi ha lasciato senza parole e con un groppo in gola". A parlare è un cittadino biellese, lettore di Newsbiella che ci ha scritto queste parole per ringraziare il sostegno e le cure ricevute dal papà 87enne, ricoverato alcuni giorni fa.

"Mi sono precipitato al pronto soccorso intorno alle 18,30 perchè ho visto mio padre di 87 anni con il respiro molto affannoso. Fin dal primo momento che sono arrivato al pronto soccorso, sono stato accolto in maniera splendida, compatibilmente alla mia preoccupazione. Nonostante il periodo sia duro per la nostra sanità per l'emergenza Coronavirus, gli operatori hanno prestato subito le prime cure a mio padre. Sono veramente degli Angeli e hanno un marcia in più con un'educazione e gentilezza che era lontana, fino a quel momento, dai miei pensieri.

Il mattino dopo sono tornato all'ospedale alle 7,30. E qui un'altra sorpresa. I medici mi hanno accolto come meglio non potevo sperare, mi hanno parlato, spiegato la situazione e supportato psicologicamente con il rispetto che ci si può aspettare verso una persona anziana. Tutto con un'umanità del tutto inaspettata che ha riempito il mio cuore. In questo caso non centra nulla il Coronavirus ma volevo far giungere a queste persone la mia gratitudine e il mio ringraziamento per le parole e la serenità che hanno saputo trasmettermi. Oltre che per far capire alla gente che l'ospedale di Biella funziona. Eccome funzione. Grazie di tutto".