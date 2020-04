Cucciolo di pochi giorni ritrovato in un cespuglio, la commovente storia di una nostra lettrice VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo:

"Sabato 18 aprile, durante una passeggiata con il cane lungo via dei Mulini, mi è capitata una di quelle cose che certamente non ci si aspetta o perlomeno si spera non capiti mai: arrivata alla fine della strada che costeggia il torrente Cervo mi sono soffermata a raccogliere delle erbe spontanee e ho sentito delle grida fortissime provenire da un cespuglio lì a fianco; sul momento non ho ben capito di cosa si trattasse ma i lamenti erano così forti e così strazianti da obbligarmi ad approfondire.

Mi sono, così, infilata nel cespuglio e con mio grande stupore mi sono accorta che quelle grida così forti provenivano da un esserino minuscolo e bianco. L'ho raccolto con la maglia per capire meglio di cosa si trattasse e solo allora mi sono resa conto di avere di fronte ai miei occhi un cucciolo di cane con pochi giorni di vita, forse un paio ma magari anche meno dato che, sulla pancina, aveva ancora un pezzetto di cordone ombelicale. Ho percorso la strada del ritorno a casa velocemente come mai fatto prima; il piccolo era in condizioni disastrose, non credo fosse lì da molto in quanto un cucciolo così piccolo non avrebbe mai potuto resistere molte ore da solo. Il tempo sufficiente, però, per far sì che venisse attaccato dalle mosche che avevano già deciso che avrebbero banchettato di lui.

Una volta ripulito mi sono munita di tutto il necessario e ho chiesto consiglio a più veterinari per potermene prendere cura nel miglior modo possibile; non mi era mai capitato di dover nutrire con il biberon un cucciolo così piccolo e devo dire che è tutt'altro che facile. Così, da sabato pomeriggio in poi mi sono data da fare per accudirlo come meglio posso e fortunatamente è fortissimo, anzi fortissima, per cui il grosso del lavoro lo sta facendo lei, con la sua immensa voglia di vivere e di non darla vinta a chi aveva scelto per lei un destino tanto crudele.

Volevo farvi partecipe della spregevolezza del gesto di abbandonare un cucciolo così piccolo, indifeso e che sarebbe andato incontro a morte certa. Chi l'ha abbandonata poteva chiedere a qualche allevamento o ad altri proprietari di cani; poteva, con l'ausilio dei tanti social a disposizione, chiedere e farsi aiutare. Poteva lasciarla nei pressi di un'abitazione o di un canile... Ma ha preferito buttarla via, senza darle neppure una chance.