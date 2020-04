Vigliano, assegnati oltre 40mila euro di buoni spesa. La giunta integra il fondo con altri 5mila euro

Oltre 200 le richieste,172 i nuclei familiari cui sono stati già corrisposti buoni spesa alimentare, in massima parte erogati entro la mattinata del sabato 11 aprile, in tempo per la spesa di Pasqua, per un totale di 40.500 euro circa, corrispondenti al budget assegnato dal governo. Oltre 1600 i buoni spesa alimentare che i cittadini possono spendere in 5 supermercati presenti sul territorio comunale.

Questi i numeri diffusi dal comune di Vigliano Biellese attraverso il proprio sito ufficiale. “Ogni giorno tuttavia, tramite la procedura on line disponibile sul sito, arrivano nuove domande, da parte di famiglie spesso in situazioni di grave fragilità: lavori saltuari o che dovevano iniziare proprio con la primavera, o legati a settori particolarmente colpiti dalle chiusure per l’emergenza sanitaria – si legge - La giunta ha così deciso di integrare con fondi comunali, per un importo pari a 5mila euro, il fondo per i buoni spesa alimentare. Si tratta di uno stanziamento complessivamente importante, che si aggiunge ai contributi che l’amministrazione ha destinato alla Conferenza San Vincenzo de’ Paoli per il sostegno ai nuclei con maggiori difficoltà ed alle positive iniziative di “carrello solidale” che i supermercati MD e Penny hanno attivato a favore delle associazioni che già si occupano di solidarietà alimentare sul territorio e dell’emporio solidale della Parrocchia di Santa Maria Assunta”.

Inoltre, il 22 aprile scorso, la Giunta comunale ha stanziato 5mila euro per la solidarietà alimentare nell'emergenza sanitaria da Covid-19, integrando così le somme erogate dal Governo e già oggetto di erogazioni. “Unicamente per i soggetti che non abbiano già ricevuto assegnazioni nel corrente mese di aprile, è pertanto possibile presentare domanda per ottenere buoni spesa alimentari – spiega il Comune - La domanda può essere presentata entro e non oltre le 12 di sabato 9 maggio esclusivamente online sul sito. Per quanti non possano per qualunque ragione accedere ad internet, è possibile comunicare la propria situazione telefonicamente al numero 015512041, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. I buoni saranno erogati fino ad esaurimento della somma di 5mila euro”.