Tavolo Migranti Biella, al via raccolta fondi per rifugiati e richiedenti asilo

La solidarietà non conosce confini. In questo periodo di blocco delle attività economiche e distanziamento sociale a causa dell’emergenza coronavirus, le associazioni del Tavolo Migranti di Biella hanno deciso di portare alla luce le difficoltà di tutte quelle persone, rifugiati o richiedenti asilo, che in questo periodo sono maggiormente in difficoltà.

“Perché senza lavoro, senza una rete di familiari e amici a supportarli, senza una piena padronanza della lingua per comprendere le informazioni, senza poter contare sulle associazioni di volontari che in questo periodo hanno dovuto ridurre le loro prestazioni – spiegano – Pertanto vogliamo lanciare una campagna di raccolta fondi per sostenere queste persone che si trovano in situazioni di estrema difficoltà. L’iban è IT54W0306909606100000142670 (Mondi senza frontiere)”.