Miagliano, sì alla cura degli orti. Ma il Comune fa chiarezza: “Con autocertificazione”

Anche in regione Piemonte la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (coltivazione orti privati) sono ammesse, rientrando nel codice ATECO “0.1.” e quindi consentite.

Così il Comune di Miagliano ha chiarito ai cittadini sul proprio sito che “gli spostamenti verso aree destinate alle finalità e attività sopra citate, anche se non adiacenti alla propria abitazione o ubicate in comuni diversi da quello di residenza, sono consentite a condizione del fatto che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito”.

“Per ciò che concerne gli orti di seconde case si precisa – prosegue il Comune - che per quanto riguarda i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni”.