La Regione lancia #SportDelivery, video allenamenti da fare a casa: 1° appuntamento con Rincón

Salotti, camere da letto e corridoi trasformate in palestre in tempi di Coronavirus. La Regione Piemonte ha deciso così di lanciare #SportDelivery, una pagina dedicata alla condivisione di mini-allenamenti (non più lunghi di 10 minuti) che ogni cittadino può fare comodamente a casa propria.

A comporre la galleria di video-esercizi grandi atleti come calciatori o sportivi del Cus che, dalle loro abitazioni spiegheranno a tutti dei trucchetti imparati in anni di agonismo. Primo appuntamento con Tomás Rincón, giocatore del Toro e capitano della nazionale venezuelana.

“Lo sport, - commenta l’assessore regionale alle attività sportive Fabrizio Ricca - anche quello praticato in casa, può essere un’arma importante per combattere la tensione che deriva da un periodo di prolungata immobilità dovuto alla quarantena”. “Per questo abbiamo deciso di lanciare #SportDelivery, una piccola gallery che sarà aggiornato periodicamente e che conterrà esercizi facili da svolgere in casa, destinata a una platea di pubblico molto ampia” conclude l’esponente della giunta Cirio.

Clicca qui alla pagina.