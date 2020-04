La preghiera del Muezzin entrerà nelle case biellesi nel mese del Ramadan

Il 24 aprile alle 13 il canto del Muezzin entrerà nelle case dei Biellesi. Tutti i venerdì dalle moschee della provincia verrà cantato l'Adhan. A rendere pubblico il fatto, un post sui social del consigliere comunale di Biella, Mohamed Es Saket. "Il Prefetto Triolo è rimasto molto soddisfatto della proposta della comunità islamica biellese". Con queste parole Es Saket annuncia che in terra biellese, per la prima volta, verrà cantata la preghiera Adhan dal Muezzin. Così come già avviene da tempo in molte altre città italiane. Un messaggio di pace, di fratellanza tra i popoli e nello specifico tra gli abitanti musulmani della nostra provincia e i biellesi stessi.

Un megafono espanderà il canto da tutti i centri di preghiera dislocati sul territorio e segnerà l'inizio del Ramadan, il mese in cui si pratica il digiuno (Sawm), in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto. E' un precetto religioso (Farḍ) per i musulmani adulti e durante questi 30 giorni, dall'alba al tramonto, i musulmani si astengono dal consumo di cibi e bevande, dal fumare. Partirà quindi il 24 aprile alle 13 e proseguirà per gli altri venerdì fino al termine del Ramadan, previsto per il 23 maggio. Il canto è breve e durerà tra i 5 e 10 minuti.

"Le moschee non accoglieranno fedeli ma resteranno chiuse come da decreto ministeriale -precisa Es Saket-. Sarà presente solo una persona all'interno di ogni moschea ad effettuare l'Adhan per chiedere a Dio di salvarci dal Covid 19. L'intento è quello di invocarlo chiedendogli di salvarci da questa epidemia e di avere misericordia al nostro popolo italiano". La richiesta è stata fatta al Prefetto Fabrizia Triolo che ha accettato con soddisfazione.