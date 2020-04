Il Piemonte pensa alla Fase 2: nasce "MuoverSì", il sito per conoscere negozi aperti e traffico in tempo reale

"Voglio comprare un paio di scarpe in centro o prendere una pizza da asporto ma non riesco a capire se il negozio o la pizzeria sono aperti, quanto traffico troverò nel percorso da casa mia agli esercizi commerciali e se i mezzi pubblici che mi condurranno lì saranno pieni di persone o meno". È per rispondere a questo tipo di domande, che nella prima fase della ripartenza post lockdown saranno frequenti, che la Regione Piemonte ha deciso di aprire dopo il termine de lockdown il portale MuoverSÌ, nato dalla collaborazione dell’assessorato alla Sicurezza, da quello al Commercio e da quello ai Trasporti, da 5T e da Ithaca, il centro di ricerca partecipato da Politecnico di Torino e Csp.

Ma di cosa si tratta esattamente? Di un sito in cui i piemontesi potranno cercare l’attività commerciale che vogliono raggiungere e scoprire se la troveranno aperta e che orario di servizio svolgeranno. Questo grazie al confronto quotidiano che le associazioni di categoria dei commercianti avranno con i gestori del portale. Ma il servizio non si ferma qui: grazie ai sensori che 5T ha disseminato sul territorio, sensori che saranno implementati anche grazie all’ausilio della ricerca satellitare, sarà possibile misurare in tempo reale il passaggio di cittadini che si spostano per la città, calcolando orari e aree in cui il traffico pedonale o veicolare sarà maggiore. Chi vorrà tornare a fare compere, quindi, potrà farlo grazie alla sicurezza che deriva da un monitoraggio dei flussi di persone che si spostano sul territorio.

“Per ripartire non basta aprire i negozi. Bisogna anche convincere i cittadini che non correranno rischi andandoci. Se non riusciamo a vincere questa sfida, che all’inizio della fase due sarà la sfida principale, non riusciremo ad aiutare i commercianti che hanno bisogno di ripartire per tornare a respirare - afferma l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca -. È proprio per garantire la sicurezza dei piemontesi che nasce questo portale, strumento con cui chi vorrà andare a fare acquisti potrà informarsi sui tragitti preferibili per evitare di incontrare assembramenti”.

"La gestione della mobilità è una dei temi portanti del post lockdown – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi -. Il trasporto pubblico deve, ancor più in questa fase, essere un supporto fondamentale al cittadino e alla comunità. Ecco perché la piattaforma sarà implementata con tutti i servizi e gli orari a disposizione. I dati rilevati dai sensori, poi, ci permetteranno di pianificare anche ulteriori tracciati aderenti alle esigenze della popolazione".

“Durante questa fase di emergenza il commercio di vicinato ha svolto un ruolo fondamentale. Questo ruolo deve proseguire anche nella fase due - afferma l’assessore regionale al Commercio Vittoria Poggio -. Questo portale vuole essere un nuovo strumento che affianca la sicurezza alle esigenze dei cittadini, che consultandolo, potranno scoprire gli orari dei negozi vicini e lontani e come raggiungerli più velocemente”.