Coronavirus, Turismo - Barbara Greggio: "Sono veramente indignata dal silenzio del ministro Franceschini"

Lettera aperta Barbara Greggio, assessore al Turismo e alle Attività economiche di Biella. "E’ stato pubblicato il 22 aprile il rapporto del Unwto, agenzia specializzata delle Nazioni Unite per il turismo che palesa come, a partire dallo scorso 6 aprile, il 96% di tutte le destinazioni in tutto il mondo ha introdotto restrizioni di viaggio in risposta alla pandemia di Coronavirus. Circa 90 destinazioni hanno chiuso completamente o parzialmente i propri confini ai turisti, mentre altre 44 sono chiuse a determinati turisti a seconda del paese di origine. In Africa, Asia, area Pacifico e Medio Oriente, il 100% delle destinazioni ha adottato restrizioni relative al Covid-19 dal gennaio 2020. Nelle Americhe, il 92% delle destinazioni ha adottato misure simili, mentre in Europa la percentuale è del 93%.

In Italia? Il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo Franceschini non ci ha fatto pervenire alcuna nota in merito e neppure Enit, Ente Nazionale Italiano per il Turismo ha degnato di nota i comuni. Addirittura siamo a leggere che il ministro alla famiglia Bonetti propone un bonus vacanze, di cui ancor oggi non c’è traccia normativa ma il tutto nel totale silenzio del mondo governativo e promozionale turistico.

Come assessore al turismo e Unesco sono veramente indignata di tale silenzio. La nostra Città, appena divenuta Città Creativa, merita certamente attenzione e rispetto, così come meritano rispetto e attenzione ì 4,2 milioni di italiani occupati in questo settore che nel 2019 hanno rappresentato un asset economico pari al 13% del PIL Italiano. Occorre studiare immediatamente strategie condivise tra Stato, regioni e comuni, riprendere temi green e slow, studiare accessi per mobilità di prossimità, designare nuovi claim legati alla sicurezza sanitaria, valorizzare le politiche turistiche della montagna, sostenere l’enogastronomia per indurre anche all’acquisto della produzione italiana incentivando le imprese locali, stimolare le linee guida dei piani di sicurezza per alberghi, b&b, ristoranti e pubblici esercizi ed inserirli in specifici linee di contributo a fondo perduto. Voucher ed agenzie di viaggio e tour operator devono essere inseriti in filiera per consentire all’economia turistica di potersi riprendere da questo traumatico shock. Nessuna comunicazione è arrivata in tal senso a noi comuni che stiamo studiando, da soli e senza supporto amministrativo ed economico finanziario, come poter aiutare le imprese. Ad esempio i ristoranti, i bar e le strutture ricettive ci chiedono di sospendere il pagamento dell’occupazione (dehor) e sempre le strutture ricettive unitamente alle agenzie di viaggio ci chiedono un apposito fondo di solidarietà e voucher.

Nonostante ormai sia chiaro a tutti che la guerra sanitaria sta iniziando a pagare un drammatico prezzo economico di lungo periodo, nonostante le imprese si indebitino per i prossimi anni con gli istituti bancari a fronte di un futuro incerto, la nostra amministrazione ha messo a punto una commissione tecnico-operativa che ha proprio il compito di capire come potremo alleviare al massimo e per quanto tempo tutte le imprese che hanno avuto il fermo per l’emergenza sanitaria. Ci uniamo anche noi all’appello rivolto al governo affinché accolga il nulla osta amministrativo richiesto a gran voce dal mondo della ristorazione per l’asporto e chiediamo con forza un provvedimento straordinario per i Comuni, in ausilio alle mancate entrate delle imposte comunali. Voglio comunque rassicurare il sistema turistico imprenditoriale biellese: montagna, outdoor, cultura, sentieristica, enogastronomia, business e religioso dovranno lavorare sinergicamente e, non appena avremo chiare almeno le linee guida sanitarie, dobbiamo ripartire insieme utilizzando la rete Unesco per aumentare la nostra visibilità internazionale. Per quanto riguarda invece il tema inerente alle imposte comunali stiamo avviando, con l’assessore al bilancio Tosi, lo studio di disposizioni specifiche sull’occupazione del suolo pubblico a favore delle imprese che hanno subito il fermo, al fine di alleggerire il carico fiscale delle stesse.