Coronavirus, Rappresentanti sindacali: "Eroi solo a parole ma non nei fatti per Regione e Asl Biella"

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell'Rsu dell'Asl Biella. "Nonostante ad oggi ci siano i presidi in maniera sufficiente i lavoratori devono discutere ogni giorno per poter usare dpi adeguati. Ci ricordiamo ancora quando dicevano al personale di non usare le mascherine chirurgiche nei corridoi dell’ospedale e nelle attività degli ambulatori per non seminare apprensione tra gli utenti. La nostra Asl si attiene alle disposizioni regionali che hanno già dimostrato di essere inadeguate e non condivide con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sul lavoro protocolli adeguati.

La sicurezza e la salute dei lavoratori deve essere fatta in trasparenza ancora di più in un ospedale pubblico. ad oggi il 10% del personale ospedaliero è contagiato e l’Asl di Biella vuole giustamente riaprire l‘ospedale alle attività ordinarie ma senza garantire un’adeguata sicurezza ai degenti e agli operatori, senza condividere con la rsu e i medici la riorganizzazione; ad oggi registriamo che a seguito di questa mancanza il reparto psichiatrico è di nuovo chiuso per quarantena.

La regione Piemonte ha intenzione di riconoscere l’indennità infettiva complessivamente solo al 25% del personale che ha lavorato durante l’emergenza Covid 19. E' un’elemosina! In ASl Biella i dipendenti rischiano di vedersi riconoscere l’indennità di rischio infettivo e poi vedersi decurtare in busta paga gli incentivi per mancanza di soldi. Unica cosa che abbiamo ottenuto è che a decorrere dal mese di marzo 2020 fino a fine emergenza le ore di straordinario effettuate saranno oggetto di separata contabilizzazione.

Purtroppo assistiamo a un continuo rimbalzo delle nostre richieste contro un muro di gomma omertoso e irresponsabile che pone il personale, i degenti e la popolazione tutta, a operare e vivere in uno scenario traballante, insicuro, debole e precario, come appare il futuro se le condizioni e le azioni non cambieranno vanificando sacrifici e quarantene di tutti. E ora di dire basta!"