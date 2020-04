Coronavirus, lezioni online raccontate dagli studenti biellesi

Spesso li si accusa di alienazione e di apatia, li si immagina galleggianti nel virtuale per ore e ore ogni giorno, ma quali sono le opinioni dei giovani ora che l’online permea anche la loro vita scolastica? Il Coronavirus ci ha costretti ad apportare numerosi stravolgimenti in ogni ambito delle nostre giornate; a partire dalla socialità privata fino ai rapporti lavorativi e scolastici, tutte le relazioni umane si sono inevitabilmente trasformate in relazioni a tre: io, tu e il virus.

Per le scuole il virus è un PC, uno schermo, un balcone affacciato sulle camere di ogni studente e negli studi dei professori. È un virus che impedisce di sentire il brusio, proveniente dalla fila dei banchi dietro, che rende impossibile condividere un disegno buffo con il compagno durante le lezioni noiose, vedere l’insegnante che si muove avanti e indietro nella classe mentre spiega. Il virus bandisce le piccole emozioni di chi si scambia un bigliettino durante un compito, l’ansia del ritardo mattutino, il fastidio per le code ai bagni durante i brevi intervalli e, ultimo ma non meno importante, le lamentele dei bidelli. Tanti giovani biellesi sentono nostalgia di tutto questo, si sentono derubati di un pezzo del loro universo che, seppur non sempre frequentassero volentieri, gli apparteneva.

Eppure, come tutte le novità anche l’apprendimento online porta con sé alcuni vantaggi. Nel caos di un mese e mezzo fa alcune scuole sono riuscite a predisporre un canale unitario per le videolezioni di ciascuna classe e materia, altre hanno lasciato maggiori libertà e discrezione a ogni gruppo e professore: il risultato? Insegnanti e studenti di tutte le età si sono scoperti a padroneggiare le applicazioni più diverse, da Microsoft Teams a Google Meets e Classroom per le videochiamate, programmi per presentazioni e video, altri per costruire mappe mentali ecc. Lo stesso iniziale senso di disorientamento, sommato alla mancanza di direttive precise dagli organi decisionali più alti e dei comprensibili ritardi delle singole dirigenze incastrate nei meandri della burocrazia, ha spinto i giovani a condividere le proprie competenze per aiutarsi a superare i problemi che normalmente si incontrano con l’informatica, e a mettere in gioco talvolta fantasia, creatività e conoscenze varie del mondo di internet per escogitare i metodi di studio più efficaci.

Ad oggi, qualcuno lamenta un eccessivo carico di compiti e studio, sostenendo che la smaterializzazione della vita abbia illuso tutti che gli studenti abbiano molto più tempo da spendere; altri sottolineano come le possibilità di ciascuna famiglia (specialmente in quelle con più ragazzi in età scolastica) influenzino fortemente la qualità di lavoro, riferendosi alla velocità di connessione e alla disparità dei mezzi a disposizione; altri ancora ribadiscono che l’ambiente casalingo in cui siamo reclusi non è sempre adeguato per consentire studio e concentrazione.

Fonte di grande apprezzamento è, invece, la possibilità di confrontarsi con videolezioni registrate, mentre si incontrano due schieramenti divisi tra i maturandi: c’è chi vorrebbe poter svolgere un esame tradizionale, perché “capita una sola volta nella vita”, e fa notare che non per tutti un esame basato esclusivamente sull’esposizione orale potrebbe essere vantaggioso; c’è chi, invece, trova conforto nelle nuove misure, specialmente in merito all’abolizione della seconda prova, considerata particolarmente impegnativa. Come per tutte le cose non esiste mai un unico punto di vista, ma in generale la speranza è di tornare a una scuola più sociale e tangibile, forse non quest’anno, ma comunque al più presto.