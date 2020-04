Coronavirus, il dottor Cavalotti promuove app Immuni ma avverte: “Pazienti a casa non visitati? È rischio per Fase 2” VIDEO

“La testimonianza raccolta da Newsbiella (clicca qui) non è un caso isolato. Ho ripetuto diverse volte che molti pazienti sono a casa con sintomi riconducibili al Covid-19 ma mai indagati con tampone o fatti accedere in Ospedale per avere una diagnosi. Questo sarà il grosso problema della Fase 2”. A porre l’accento sul tema il medico di famiglia Alessandro Cavalotti che, in un video appello, ha tracciato lo stato attuale dell’emergenza legata al coronavirus.

“Parlo di quei pazienti entrati probabilmente in contatto con il virus o attualmente ammalati e potenzialmente positivi che, una volta che si tornerà alla normalità, potranno circolare ed essere potenziali vettori del virus – evidenzia Cavalotti - Parliamo sempre di una parvenza di normalità perché con ogni probabilità si dovranno adottare molte precauzioni per la ripartenza. Ma non toglie il pericolo che un nuovo picco di contagi possa verificarsi in futuro”.

Sulle strategie adottate dalla Regione Piemonte per evitare questo pericolo, Cavalotti sottolinea: “Dovrebbe partire a fine mese una campagna di test sierologici finalizzati ad indagare gli operatori sanitari. Ma solo questo non basta. Occorre un’integrazione tra tecnologia e competenze”. E, infine, sull’app Immuni per il tracciamento del contagio da coronavirus, il medico biellese fuga ogni dubbio: “Spero che molte diffidenze vengano messe da parte. Avere paura della privacy violata nel 2020, con in mano un cellulare che già traccia abitudini e preferenze, è abbastanza anacronistico. Paradossalmente avere questa possibilità di tracciare i contatti sospetti sarà un aspetto che ci permetterà di avere un pizzico di libertà in più rispetto a quella che ci è stata negata in questo momento storico”.