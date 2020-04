Coronavirus, appello del sindaco ai bimbi di Candelo: “Disegni e messaggi per i nostri anziani”

L'amministrazione comunale di Candelo lancia un’iniziativa per coinvolgere i più piccoli. "Faccio un appello a tutti i bimbi: fate un disegno e scrivete un messaggio di conforto e d'incoraggiamento per gli anziani del paese – spiega il sindaco Paolo Gelone - Tanti nonni e nonne del nostro paese saranno sicuramente molto felici di ricevere il vostro regalo. I volontari provvederanno a consegnarlo a chi riceve pasti, buoni, generi di prima necessità. Questa emergenza ci porta a tentare con ogni mezzo di prenderci cura delle persone più fragili, offrendo loro non solo beni materiali ma anche un sorriso. Questa è la nostra idea di comunità, dove ci si prende cura gli uni degli altri anche con piccoli gesti, dove tutti siamo protagonisti del nostro paese".

Imparare la solidarietà fin da piccoli è importante da sempre. Ma questa emergenza ancor di più deve insegnare a tutti, anche ai bambini, il valore del bene comune, dell'altruismo, di quanto sia importante e gratificante aiutare gli altri. Su questa base è nata l'idea di chiedere ai più piccoli di donare un gesto d'amore: un disegno, una letterina, una poesia. Per contribuire è sufficiente fare una foto al pensierino realizzato e inviarla all'indirizzo mail comunicazione@comunedicandelo.it o alla pagina Facebook del sindaco. L'amministrazione provvederà a stampare l'elaborato e a distribuirlo agli anziani di Candelo e a chi si sente solo. “Speriamo – conclude - di ricevere tantissimi "capolavori" d'arte e di solidarietà”.