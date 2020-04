Dal Nord Ovest - Ubriaco gira seminudo e viola decreto anti coronavirus

Lo hanno trovato non troppo distante dal centro commerciale Le Gru: era seminudo e ubriaco. E' così finito nei guai un uomo di circa 40 anni di Torino che, nei giorni scorsi, è stato sorpreso dagli agenti della polizia municipale di Grugliasco.

Intercettato da una pattuglia, è stato identificato e condotto all'ospedale e in seguito multato per i reati, oggi depenalizzati, di ubriachezza molesta e atti osceni in luogo pubblico. Non essendo cittadino grugliaschese all'uomo è stato inoltre contestato un ulteriore verbale amministrativo per un totale di quasi 500 euro, per la presenza sul territorio comunale senza idonea giustificazione, viste le restrizioni in vigore per limitare il contagio da Covid-19.