Dal Nord Ovest - Muore sacerdote di 46 anni

Romagnano Sesia in lutto per don Paolo Bosio, per anni viceparroco del paese. Nella notte si è spento all'età di 46 anni a causa di una brutta malattia con la quale combatteva da tempo.

A comunicare la triste notizie l'amministrazione comunale di Romagnano, che ha affidato alla propria pagina Facebook il suo dolore: "Purtroppo questa giornata comincia con una triste notizia. Nella notte è morto don Paolo Bosio, per anni vice parroco nel nostro paese. Don Paolo ha sempre mantenuto, anche in questi anni, rapporti con la nostra comunità informandosi e stando vicino a molti romagnanesi. Alla mamma e alla sorella la nostra vicinanza e preghiera in questo momento".