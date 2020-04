Trovato a terra un uomo al ponte di Chiavazza. Investimento o malore?

E' stata un'automobilista di passaggio, intorno alle 18,30 di oggi giovedì 23 aprile, ad allertare il 112 per la presenza di un uomo, le cui generalità non sono state rese note, seduto in stato confusionale sull'asfalto della carreggiata, all'inizio del ponte di Chiavazza, direzione via Milano. In un secondo momento l'uomo si è accasciato a terra. Non è tutt'ora chiaro cosa sia successo se si tratti di un investimento oppure di un malore.

Sono intervenuti i sanitari dell'ambulanza del 118 e due pattuglie della Guardia di Finanza in borghese. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Da una prima testimonianza sembrerebbe che lo sventurato, quando è stato visto, avesse un taglio sul labbro. Sarà l'indagine dei finanzieri a scoprire la verità sull'accaduto.