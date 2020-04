Runner 'pizzicato' sulla Trossi: alla vista della Polizia Locale cerca di zigzagare tra le auto per depistarli

Scene di film a Gaglianico, questa mattina intorno alle 9,30. Un runner stava correndo lungo la strada Trossi a Gaglianico e alla vista dell'auto della Polizia locale ha cercato di scappare, zigzagando tra le auto in corsa, per depistarli, mettendo così a rischio la propria vita oltre ai possibili rimorsi dell'automobilista che avrebbe potuto investirlo. Ci è andato un momento prima di riuscire a bloccarlo. E ci sono volute due auto, una dei Carabinieri di passaggio in zona insieme a quella degli agenti della Locale.

Una volta fermato l'uomo, inizialmente, si è rifiutato di fornire le proprie generalità e per questo reato potrebbe incorrere in una denuncia così come la possibile resistenza a pubblico ufficiale. In quei momenti, da alcune testimonianze, avrebbe anche estratto il cellulare e fotografato gli agenti della Polizia locale mentre stavano compilando i verbali, forse in segno di protesta e nel suo pensiero, abuso di potere da parte delle forze dell'ordine. Il protagonista biellese è un runner di 58 anni di Candelo che è anche stato sanzionato per la violazione al decreto ministeriale sull'emergenza Covid 19.