Muore a 55 anni "Nino" Grilli, Biellese in lutto

Il Biellese e il mondo della ristorazione è in lutto per la morte di Antonio Grilli, scomparso improvvisamente questa notte all’età di 55 anni. Titolare del Ristorante Grilli, era molto conosciuto in città. Per tutti era Nino: a detta degli amici più cari, una persona dal cuore d’oro e molto attaccato alla famiglia e ai figli. Numerosi gli attestati di stima e di affetto giunti in queste ore.

In ottemperanza alla vigenti disposizioni, la santa benedizione si terrà presso il sagrato della chiesa parrocchiale di San Paolo di Biella in forma strettamente privata. La Santa Messa di suffragio verrà celebrata in data da destinarsi.