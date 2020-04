Messaggio anonimo: "C'è una bomba in quella casa". Notte agitata al Barazzetto

Un messaggio anonimo cartaceo ha avvertito la centrale operativa della presenza di una bomba in una casa del Barazzetto di proprietà di un uomo già con alcuni problemi psichici. E' scattato così l'allarme con l'intervento della Polizia, Divisione Amministrativa, la scorsa notte.

La bomba era appoggiata su un mobile, di fabbricazione vecchia probabilmente americana senza la carica esplosiva, quindi impossibilitata a scoppiare. Il commissario capo Digos Alessandro Corbetta ha comuncque chiesto l'intervento degli artificieri in arrivo da Torino, a tutela dei residenti. A mezzanotte circa i due esperti sono entrati nella casa e hanno così verificato che la bomba era inerte. A quel punto è tornata la tranquillità anche nelle abitazioni vicine, svegliate dal trambusto. Il proprietario è stato trasportato in ospedale per controlli sul suo stato di salute e non ricorda la provenienza dell'ordigno.