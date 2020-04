Ponderano: "Smart Working complicato se non siamo dotati di fibra. Il Comune ci ascolti" Un lettore scrive

Egregio Direttore,

siamo tutti a casa. E’ giusto esserlo ed è giusto rimanerci. Io sono uno dei tanti fortunati che può comunque continuare a lavorare attraverso lo smart working. Riesco a comunicare con i clienti in tutto il mondo e mantenere i rapporti commerciali nonostante il momento poco attraente per il mondo del business. Ho solo un problema, abito a Ponderano. Sebbene le colonnine blu della fibra ottica arrivino fin sotto casa del mio vicino che risiede sotto l’amministrazione del comune di Biella, a Ponderano abbiamo ancora l’ADSL con una manciata di mega (6MB).

Assieme ad altri ponderanesi abbiamo sollevato il problema in comune che però non ci ha mai dato risposta. Si tratta di una miopia che sta costando cara a tutti. Ad oggi i valori degli immobili dipendono in larga parte anche dai servizi che hanno a disposizione. Una giovane coppia, vede come prerequisito nell’acquisto di una nuova abitazione la possibilità di avere internet, Netflix, allarmi intelligenti. Molte aziende tessili e del terziario hanno poi iniziato ad abbracciare il lavoro agile. Per utilizzarlo appieno non basta un’ADSL zoppicante.

Sentendo qualche informazione che non posso dirle se attendibile o meno, sembrerebbe che forse la fibra potrebbe arrivare con la dotazione minima possibile: 30MB. Sarebbe una boccata di ossigeno ma anche un ulteriore attestato di poca lungimiranza del problema da parte dell’amministrazione comunale che al contrario dovrebbe spingere per avere la connessione più performante possibile in modo da far rivalutare gli immobili ed attrarre giovani a vivere a Ponderano.

Il digital divide, c’è in molti paesi che hanno una ubicazione geografica difficile da raggiungere. Al contrario, vedere servizi digitali cosi scarsi in un comune che vive affianco ad abitazioni che hanno 100MB di banda da un paio di anni, significa solo che non c’è stata la capacità di cogliere l’importanza del tema. Le mando questa mail attraverso il mio doppino in rame, nella speranza che possa essere da Lei letta e pubblicata.

Grazie, un giovane ponderanese