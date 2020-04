Laurea nei giorni del coronavirus, Rebecca diventa dottoressa in fisica: “Nota positiva nell’emergenza”

“Mai avrei pensato di laurearmi davanti a un computer. All’inizio ero molto dispiaciuta all’idea ma ho pensato in seguito che oggi le persone fortunate sono quelle in salute: quindi, la mia laurea online è stata un'opportunità. Una nota positiva in mezzo ai tragici fatti di questo periodo”. Guarda al bicchiere mezzo pieno e mantiene l’ottimismo Rebecca Cerri, 23 anni a giugno, che lo scorso 7 aprile si è laureata in Fisica all’Università degli Studi di Torino, discutendo la propria tesi in videoconferenza dalla propria stanza di Cossato.

“Su una piattaforma online ho condiviso lo schermo con la commissione affinché potessero ascoltarmi e vedere le slides che scorrevano durante la spiegazione – racconta la giovane - Dopo l’esposizione di tutte le tesi dei laureandi c'è stata la proclamazione finale. Svolta in questo modo, non è paragonabile alla laurea dal vivo, però sono felice che il Dipartimento di Fisica di Torino abbia consentito agli studenti di laurearsi in una modalità quasi normale, non saltando alcuna ‘tappa’ della laurea”.

Al termine della cerimonia, la studentessa biellese ha ottenuto 104/110 nella votazioni. “Sono soddisfatta – confida orgogliosa - Sono stati tre anni bellissimi e la mia passione per la fisica è aumentata giorno dopo giorno”. Ma la festa di laurea come si è svolta, nei giorni dell’emergenza coronavirus e della quarantena obbligatoria? “Per ricreare l'atmosfera, mi sono vestita elegante e lo stesso ha fatto la mia famiglia, come se fossimo stati davvero là – spiega - Inoltre mio padre ha realizzato la corona d'alloro: un gesto molto apprezzato. Alla fine ho festeggiato con i miei genitori, mia sorella e il mio bassotto. Ho poi ricevuto numerosi messaggi e videochiamate da parenti e amici che si volevano congratulare con me per il traguardo raggiunto”. E sul futuro, le idee sono chiare: “A settembre inizierò, sempre a Torino, la laurea magistrale in Fisica Nucleare e Subnucleare”.

Un pensiero non può mancare allo situazione che sta vivendo il Biellese, l’Italia e il mondo in generale. “Questo è un periodo molto difficile, quasi surreale, a cui nessuno era preparato – ammette - C'è chi è in pericolo di vita. Chi ha paura per i propri familiari o amici e chi si preoccupa per una crisi economica; tutti noi però dobbiamo collaborare per affrontare la situazione e riuscire a superarla. Per fortuna oggi esiste la tecnologia che ci consente di stare vicino alle persone a cui vogliamo bene, di proseguire gli studi e di svolgere alcuni tipi di lavoro”.