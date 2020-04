Coronavirus, Vigili del Fuoco inglesi cantano 'Bella Ciao' per l’Italia: “Siamo sempre con voi” VIDEO

La famiglia dei Vigili del Fuoco non conosce confini. In queste ore, le squadre britanniche hanno inviato all’Italia, e a tutto il mondo impegnato ad affrontare in prima linea l’emergenza sanitaria del coronavirus, un video messaggio di vicinanza e solidarietà dove cantano in italiano “Bella ciao”. L’idea è arrivata dal Fire Brigades Union, il sindacato dei Vigili del Fuoco del regno Unito che ha tra le propria fila circa 44mila membri. In poche ore, il video si è diffuso in ogni angolo del globo comparendo sui social e nelle pagine web dei giornali.