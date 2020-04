Coronavirus, Pizzi: "Ministro Azzolina perchè non prepariamo la maturità in aule verdi?"

E' un Alessandro Pizzi ispirato in questa mattina di sole nel Biellese, proprio coincidente alla giornata mondiale della terra. Secondo l'esponente di Europa Verde Piemonte, scuola medie inferiori e superiori potrebbero vivere un'esperienza, post Covid 19: lezioni in parchi pubblici creando apposite aule verdi. E perchè no, preparare l'esame di stato all'aperto, mantenendo le giuste distanze di sicurezza. La proposta di Pizzi è diretta e indirizzata al Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. In fondo Biella è o non è Città Creativa Unesco?

"Oggi nella Giornata Mondiale della Terra -scrive sui social Pizzi- lancio una proposta per la città di Biella e per tutto il territorio provinciale così da scongiurare la proroga di chiusura delle scuole, con gli esami svolti all'aperto e riaprire a settembre l'anno didattico in piena sicurezza: Creare in parchi pubblici della città aule verdi per accogliere gli studenti e approfondire da vicino i fenomeni naturali oltre che le discipline classiche. L’esperienza contemporanea dell’outdoor education ci mostra ancora un altro tipo di scuola all’aperto: imparare dall’ambiente, attraverso l’esperienza diretta, corporea e sensoriale, costruire un apprendimento diretto. La didattica a distanza da sola non basta!"

Ma a questo si fa spazio l'idea a breve di poter preparare gli esami di stato nei parchi pubblici, chiaramente attrezzati. "Perchè non fare questa fase di studio verso la maturità nei parchi cittadini? -prosegue il co portavoce di Europa Verde Piemonte-. Sono un docente e chiedo come mai non si attrezzino le aule verdi nei parchi. Una cosa questa che grida vendetta, a maggior ragione oggi che siamo tutti chiusi in casa. Si manterrebbero sempre le distanze di sicurezza interpersonali ma siamo all'aperto e non al chiuso dove il virus staziona più facilmente. L'attuale ipotesi che circola al ministero sarebbe quella di dividere le classi in due turni per gli spazi necessari. Per ovviare questo andiamo all'aperto e creiamo gruppi di studio sempre con le distanze necessarie. Prepariamo la maturità in mezzo al verde".