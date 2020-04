Coronavirus, Italia Viva: "Settore florovivaistico in crisi, il grido di dolore Biellese. Serve liquidità"

Escluse per ora dagli aiuti, salvo per le tardive riaperture dei punti vendita. I Coordinatori di Italia Viva delle Provincie di Biella e Vco hanno raccolto le istanze di molti operatori-produttori che li hanno contattati per far arrivare il messaggio all'opinione pubblica. Ecco la nota stampa: "L’emergenza coronavirus ha messo in crisi anche il settore florovivaistico piemontese, la cui produzione è concentrata nel VCO e nel Biellese, con produzioni di camelie, azalee, rododendri, aceri ed altre specie. La tempistica di questa emergenza è particolarmente sfavorevole, dato che il mercato al momento completamente bloccato e le disdette provenienti dal mercato estero, (che assorbe una parte significativa dei nostri prodotti ed è collocato principalmente nel nord Europa), nel pieno della stagione primaverile stanno mandando in fumo una quota rilevante, tra il 40 e il 50%, del fatturato annuale. Inoltre, molte delle piante consegnate e fatturate prima del periodo di chiusura giacciono tuttora invendute presso le sedi dei clienti, in particolare garden center.

Le mancate vendite all’interno della filiera si rifletteranno inevitabilmente sui tempi di pagamento e andranno ad incidere negativamente sulla liquidità aziendale in corso d’anno. Il florovivaismo, pur essendo tra i settori produttivi agricoli a più alto impiego di manodopera, non ha mai beneficiato, e non beneficia tuttora, di alcuna forma di sostegno economico – finanziario erogato invece agli altri comparti agricoli e derivante dall’ applicazione della politica agricola europea (PAC), e dalle diverse misure dell’attuale PSR. Altro punto significativo è che, in molti casi, le aziende non accedono agli ammortizzatori sociali in quanto la forza lavoro è impegnata a smaltire l'invenduto non più recuperabile (le piante sfiorite vengono eliminate) per coltivare le piante programmate per l’anno successivo, seguendo un ciclo programmato di coltivazione triennale.

Per salvaguardare l’esistenza delle aziende floro-vivaistiche è dunque indispensabile assicurare loro la liquidità necessaria a garantire la prosecuzione delle attività aziendali, il pagamento dei salari ai propri dipendenti e le spese correnti per garantire le produzioni in corso e da immettere sul mercato nei prossimi anni. I coordinamenti provinciali di Italia Viva VCO e Biella chiedono quindi che la liquidità venga assicurata in tempi brevi e certi, attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto in grado di ripianare le differenze di fatturato, oppure con mutui assistiti da garanzia statale e che abbiano una durata di almeno 15 anni".