Coronavirus, geometra biellese scrive al Premier Conte: "Mi sento di serie B, dimenticato dallo Stato"

"Trasmetto copia della mail che ho provveduto ad inviare al Presidente del Governo italiano Giuseppe Conte ed alla Cassa Nazionale Geometri nella speranza possa essere utile a definire provvedimenti per gli iscritti alla nostra Cassa". E' molto arrabbiato il nostro lettore che ci ha inviato la mail chiedendo la pubblicazione. Stiamo parlando del Bonus di 600 euro in questi giorni accreditato nei conti correnti dei possessori di partita Iva. Non a tutti perchè i fondi, in realtà, non coprivano a sufficienza il numero totale.

"Buongiorno Presidente Giuseppe Conte, scrivo questa mail nella remota speranza che qualcuno del Governo la possa visualizzare e prendere in considerazione. Sono un Geometra libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale Associazione Geometri.Ho dovuto prendere atto, con grande rammarico, che con il D.L. 28/03/2020, con cui sono stati recentemente stanziati fondi (€ 600) per l’emergenza Covid-19 alle cosiddette P.IVA, questi sono stati appannaggio praticamente SOLO dei contribuenti in carico ad I.N.P.S.Infatti questi soggetti hanno potuto presentare domanda del bonus, a prescindere dai loro redditi, mentre per noi liberi professionisti in carico alle casse autonome si doveva dimostrare o di avere avuto un reddito complessivo nel corso del 2018 inferiore ad € 35.000 o di avere di avere avuto un reddito complessivo nel corso del 2018 compreso tra € 35.000 ed € 50.000, ma altresì dimostrare di aver avuto nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 un decremento di reddito di almeno il 33%.Allora mi sorge spontanea una domanda: perché questa differenza di trattamento?

Io posseggo la P.IVA da circa 30 anni, ho sempre pagato le Tasse regolarmente, attenendomi a tutte le disposizioni inerenti il lavoro della mia categoria, non senza fatica e sacrifici.Sono rinchiuso in casa da ormai più di un mese, non posso andare in ufficio e soprattutto dai clienti, il mio telefono ormai è completamente muto (se non per chiamate di parenti o amici che non si possono vedere).Al di là della (a me incomprensibile) disparità di trattamento, è mai possibile che non si sia compreso che un soggetto almeno sino al 20/03/2020 aveva comunque lavorato e/o poteva avere ancora alcuni lavori in corso da poter ultimare e dunque fatturare, quindi è ovvio che nel primo trimestre 2020 non vi poteva essere un decremento del 33%. Ma il vero problema è dal mese di aprile in poi, dove chiaramente non avendo lavoro e/o comunque non potendolo svolgere, sarò addirittura a reddito zero, altro che – 33%!!Ora più che danneggiato, mi sento una P.IVA di serie B, dimenticata dallo Stato.Mi auguro che le nuove misure in fase di studio da parte del Governo, ora mi risulta ancora rinviate a fine mese, possano tenere conto anche della mia e delle nostre P.IVA di serie B, magari ricordandosi che quelli come me il mese di aprile non hanno visto un centesimo. Nella speranza di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti".