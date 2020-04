Coronavirus, Fase 2 sulla rampa di lancio: Probabile riapertura per tessile, agricoltura, costruzioni e metallurgica

Il Tessile è stato classificato nel piano definito dalla Commissione Colao, che deciderà quando far ripartire le attività e si baserà sulla classe di rischio integrato e sul parametro di aggregazione sociale che caratterizza ciascun codice Ateco. Ma in attesa di certezze le aziende potrebbero accordarsi coi sindacati per eventuali formazioni dei lavoratori durante la cassa integrazione. "Prima della fine di questa settimana confido di comunicarvi questo piano e di illustrarvi i dettagli di questo articolato programma. Una previsione ragionevole è che lo applicheremo a partire dal prossimo 4 maggio" queste le parole del Premier Conte pubblicate sui social. Insomma un'anticipazione di apertura per determinate categorie al 27 aprile, ad oggi sembrerebbe utopica ma resta sempre aperta una finestra legata al grafico dei numeri di nuovi contagiati al Covid 19. Le prossime 24-36 ore saranno cruciali.

Sono ben 84 le attività individuate e per ciascuna di loro viene definita una classe di integrazione sociale. Nessuna divisione per area geografica, pensiero sempre sostenuto dal Premier Conte, quando si ripartirà lo si dovrebbe fare su tutto il territorio nazionale. Al di là di contagi, decessi o quarantene. La classe sociale individua un'indicazione sui possibili assembramenti suddividendo in quattro categorie di rischio: basso, medio basso, medio alto, alto. Da quanto riporta, IpsoaQuotidiano, il Rischio Basso contiene 64 attività presenti. E in questa categoria sono inseriti, tra le altre, il Tessile, l'Agricoltura, la Metallurgica, Costruzioni di edifici, attività finanziarie, assicurative, immobiliari, professionali e tecniche.

Nel Rischio Medio Basso figurano la Ristorazione, l'Attività Sportiva, il Commercio al Dettaglio, Istruzione, Scuola e Trasporti. La riapertura di queste attività dipenderà anche dal loro livello di aggregazione sociale che risulta alto per le attività sportive, i trasporti, i ristoranti e le scuole oltre ai negozi posti nei centri commerciali. Queste attività potranno riaprire dopo che saranno state definite procedure operative che limitino gli assembramenti di persone.

Nel Rischio Medio Alto sono individuate le categorie della Pubblica Amministrazione, Reti Fognarie, Assistenza Sociale Residenziale, personale domestico, lotterie e scommesse. A Rischio Alto è considerato il trasporto Aereo, l'Assistenza Sanitaria non Residenziale, attività presenti ma molto ridimensionate durante questa emergenza Coronavirus.