Coronavirus, avvocato biellese al servizio della Croce Rossa: “Toga da parte per fare volontario”

“Ho appeso momentaneamente la toga da avvocato al chiodo per indossare quella temporanea di volontario della Croce Rossa Italiana. Me ne sono sentito subito attratto. Un ottimo modo per coniugare impegno, solidarietà di comunità e intraprendenza”. Parola di Vittorio Grosso, legale 33enne di Candelo, che nei giorni dell’emergenza coronavirus non è rimasto con le mani in mano e ha deciso di prestare una parte del suo tempo alla comunità biellese andando a formare le fila del volontariato locale. “Quando ho saputo che la CRI dava la possibilità, per chi lo volesse, di servire come volontario temporaneo me ne sono sentito subito attratto. Una figura creata ad hoc per fronteggiare la pandemia di coronavirus”.

Le motivazioni che hanno portato a questa scelta sono state molteplici. “Innanzitutto, in una prospettiva personale, tenere occupato parte del tempo che non era più utilizzato per l’attività di studio e di udienza al Tribunale di Biella – spiega l’avvocato Grosso - In secondo luogo, ma ugualmente importante, apportare il proprio piccolo mattoncino alla grande casa della collaborazione collettiva nella gestione dell’emergenza sanitaria, insieme a tutti coloro che fanno cose ben più utili e importanti dei semplici volontari, in una prospettiva comunitaria. Infine, e non da ultimo, credo che sia stata una prova reale del sostegno che si può trarre dalla collettività e dalla cittadinanza nei momenti di difficoltà. Una sorta di ‘prova’ o di ‘stress test sociale’ che ha dato buoni risultati, credo anche fuori Biella”.

Ma, nello specifico, quali sono le principali occupazioni? “I volontari si occupano della misurazione della temperatura corporea al personale in forza presso le Case di Riposo, o RSA, in ingresso per evitare che si creino rischi per gli ospiti; ci si può anche dedicare alla consegna dei farmaci a domicilio a quelle persone che non possono muoversi”. Finora, il bilancio di quest’esperienza è molto positivo: “Sono contento di aver dato un piccolo contributo alla comunità. Ovviamente c’è gente che fa molto più di me a cui va il mio applauso. Inoltre, ho anche scoperto che sono stati numerosi, in proporzione, i volontari che si sono fatti avanti per dare un aiuto concreto, mettendo a frutto il proprio tempo tanto per sé quanto per gli ‘altri’ in genere”.