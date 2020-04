Pasticceria Massera riapre gradualmente gli spacci, al pomeriggio, per tre giorni a settimana

La Pasticceria Massera ha deciso, da mercoledì 22 aprile, di riaprire gradualmente i propri spacci aziendali di Biella in via Repubblica 65 e di Sala Biellese in frazione Bornasco, per tre giorni a settimana, mercoledì, giovedì e venerdì, soltanto al pomeriggio, dalle 15 alle 18.30. Per chi non potesse recarsi in negozio, è sempre disponibile la consegna a domicilio, in qualsiasi zona del Biellese.

"Dal 6 marzo, senza l'obbligo di chiusura in quanto il nostro codice ATECO rientra tra quelli elencati dal decreto, abbiamo deciso di non aprire per tutelare clienti e dipendenti. - spiega Stefania Massera, titolare della pasticceria - Poco per volta, ora cercheremo di tornare alla normalità, iniziando per l'appunto con le riaperture pomeridiane, sperando di rivederci presto".

Per effettuare il proprio ordine è possibile chiamare il numero 015 2551109. Visitando il sito www.shop.massera.it si potranno visionare tutti gli articoli a disposizione, presenti anche nei punti vendita (come crostate, biscotti per la colazione, muffin e molto altro).