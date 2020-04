Risveglio shock in Valle Elvo: trova il marito morto nel letto e si sente male

Al suo risveglio trova il marito senza vita. La tragedia è avvenuta nelle prime ore di questa mattina, 22 aprile, in un'abitazione di Graglia. A causa dello shock, la donna ha accusato un malore e si è accasciata a terra, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno aperto l'alloggio per permettere ai sanitari del 118 di soccorrere i due coniugi. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: il medico legale non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Con loro anche i carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.