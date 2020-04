Coronavirus, Carabiniere fuori servizio sventa un furto di generi alimentari alla Conad di Cossato

E' stato denunciato in stato di libertà un uomo di 46 anni residente a Cossato. L'altra sera il soggetto, un pregiudicato del luogo già conosciuto dalle forze dell'ordine, si è appropriato di generi alimentari alla Conad di Cossato. Forse l'avrebbe anche fatta franca se non fosse stato "sfortunato" per la presenza nel supermercato di un Carabiniere libero dal servizio.

Il militare stava facendo la spesa quando ha notato le mosse furtive del 46enne. Il Carabiniere, a quel punto, ha immediatamente informato il responsabile. Quando il ladro si è avviato velocemente verso l''uscita, è stato inseguito e fermato poco distante. Allertata la pattuglia in zona, l'uomo è stato identificato, denunciato in stato di libertà e sanzionato per le disposizioni ministeriali per l'emergenza Covid 19. La merce rubata è stata riconsegnata al responsabile del supermercato.