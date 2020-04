"Beccati" due componenti della banda autrice di numerosi colpi alla Obi: un romeno e un nordafricano

Una vera banda che ha compiuto numerosi furti avvenuti nel lasso di tempo di diversi mesi. La Polizia, dopo una lunga attività d'indagine, ha individuato due degli autori di numerosi colpi consumati nel punto vendita "OBI" di Ponderano: nel mirino, utensili e materiale elettrico per diverse migliaia di euro. Si tratta due soggetti, un 20enne originario romeno e un nordafricano di 40 anni, entrambi residenti a Biella.

Visionando i filmati dell'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale e raccogliendo alcuni indizi, i poliziotti sono riusciti a individuare i due responsabili. Il romeno occultava la merce dentro il proprio zaino mentre al domicilio del nordafricano è stata ritrovata parte della refurtiva, a seguito di perquisizione. Le indagini sono ancora in corso e potrebbero portare all'individuazione di ulteriori componenti della banda. Il romeno e il nordafricano sono stati denunciati per furto in concorso.