L’Istituto Comprensivo Candelo-Sandigliano tra i selezionati del Bando #Extragram

La Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino ha recentemente concluso l’istruttoria relativa al Bando “#Extragram. Percorsi educativi e formativi efficaci in orario extrascolastico sul territorio piemontese”.

I progetti selezionati dal Bando sono stati 34 di cui 5 sono Istituti Comprensivi tra cui quello presentato dall’Istituto Comprensivo “Cesare Pavese” Candelo Sandigliano - Dirigente Papa Antonello - come Ente Capofila di una rete di soggetti pubblici e privati (Comuni di Candelo, Sandigliano, Verrone, Benna, Massazza, Villanova con le biblioteche comunali; Consorzio Intercomunale dei servizi socio-assistenziali; Proloco di Candelo e Sandigliano; Associazione di volontariato Scuola Aperta ASA; Associazione culturale Car di Candelo; Associazione Ti aiuto io di Candelo; Associazioni sportive ASD Torri biellesi, USD città di Sandigliano, GSD Verrone).

Il progetto LIKELIFE, con un importo di 30.000 Euro, intende contribuire al bisogno di educazione alla comunicazione e alla relazione tra pari, affrontando anche il tema dell’uso dei media come potenziali mezzi educativi, contestualizzati in una situazione di profonda trasformazione socio-culturale. L’estesa partnership mira a creare una Comunità educante che possa condividere un progetto educativo centrato sui temi della comunicazione empatica non violenta, la gestione dei conflitti, la cooperazione, l’educazione all’uso critico dei media, attraverso attività laboratoriali impostate con una didattica attiva che vede i ragazzi protagonisti nel processo di apprendimento.

Tra le iniziative previste: laboratori extrascolastici per gli studenti, Scuola Genitori con conferenze e attività laboratoriali, creazione di scaffali educativi/didattici e biblioteca digitale, serate di libroforum per gli adulti e fiabe animate con costruzione di libretti per i più piccoli, mostre rivolte sia agli studenti sia alla cittadinanza, eventi sportivi non competitivi con il coinvolgimento delle associazioni locali. Le competenze messe in gioco sono considerate complementari e strutturali all’offerta formativa e al Piano di Miglioramento di Istituto.

Nell’ambito di un altro bando del Ministero dell’Istruzione relativo alla REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – AZIONE #7 l’Istituto Comprensivo Candelo Sandigliano beneficerà anche di un contributo di 20.000 Euro per l’allestimento di uno spazio Innovativo e precisamente di un’aula di realtà aumentata e robotica che sarà allestito presso la scuola primaria di Candelo.

Il Preside Antonello Papa: “Il mio ringraziamento alle Amministrazioni comunali di Benna, Candelo, Massazza, Sandigliano, Verrone e Vigliano Biellese per la continua collaborazione, fattiva e costruttiva, con l’Istituto, confermata in questo progetto, e alle Associazioni. Colgo l’occasione per esprimere pubblicamente il mio ringraziamento a tutto il corpo docente dell’Istituto, per la passione e l’amore che dimostra nell’importante compito di educatori. Un ringraziamento particolare alla Maestra Monica Pieri che ha coordinato con grande competenza e passione i due progetti. Infine al di là dei progetti specifici, un ringraziamento ai genitori con i quali stiamo costruendo una bella scuola e agli allievi dell’Istituto, in particolare ai più grandi, alcuni dei quali dovrebbero avere la consapevolezza dell’importanza di costruire un clima accogliente per fare una scuola dove la prima regola è divertirsi.”