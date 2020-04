25 Aprile a Mongrando, il sindaco si rivolge ai cittadini: “Bella ciao e tricolore dai balconi”

Mongrando si prepara alla ricorrenza del 25 Aprile. Sabato, alle 10, il primo cittadino deporrà le corone e i mazzi di garofani rossi nei vari cippi e monumenti ai caduti. “Purtroppo quest’anno il 25 Aprile non sarà celebrato come tutti gli anni – spiega il sindaco Antonio Filoni – Però non possiamo dimenticarlo come giornata di festa e di Liberazione. Davanti ad ogni monumento diffonderò l’inno della Liberazione, Bella Ciao, e invito la popolazione a fare altrettanto esponendo anche il tricolore dai propri balconi”. Intanto, nei giorni precedenti alla Festa della Liberazione, l’amministrazione comunale ha pubblicato sui propri canali social una rassegna commemorativa di chi sacrificò la vita nei giorni della Resistenza. Storie incastonate nella memoria del paese e nei monumenti commemorativi presenti in alcuni punti del paese.