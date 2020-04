Gaglianico, le educatrici dell’Asilo Nido scrivono ai genitori dei bambini

Riceviamo e pubblichiamo:

“ ‘Ciao come state?’ E' la domanda che telefonicamente noi educatrici dell'asilo nido di Gaglianico abbiamo rivolto ai genitori dei bambini. Ci siamo subito messe in ascolto delle famiglie per far fronte alle molteplici difficoltà sorte con la diffusione del virus che ha determinato velocemente l'isolamento forzato. Ci siamo chieste: “ Come rispondiamo a tutto questo?” Perchè il nostro lavoro si fonda sulla relazione, sulla cura, sull'ascolto, sul dialogo. “Come possiamo essere presenti, come mantenere la nostra responsabilità educativa?” Fare educazione è chiedersi: “Cosa serve all'altro? Di cosa ha bisogno?” L'essenza del nostro lavoro è la cura. Già la cura perchè quello che noi educatrici facciamo è una cosa invisibile agli occhi ma non all'anima delle persone.

Questo è il nostro compito che portiamo avanti attraverso le piccole e le grandi difficoltà che ognuna di noi affronta quotidianamente nello svolgere il nostro lavoro fondato sulla relazione educativa di qualità. Così l'emergenza ci ha portato a ripensare al nostro lavoro e a ricostruire una nuova quotidianità per i bambini e le loro famiglie con nuovi tempi e nuovi spazi seppure in maniera virtuale. Educare a distanza per noi significa tenere nella nostra mente tutti i bambini e tutti i genitori ma anche fare in modo che essi possano continuare a tenerci nella loro mente come educatori. Abbiamo preso per mano tutti senza lasciare indietro nessuno. Per continuare a rimanere in relazione e per essere di supporto ai bambini e ai genitori ci siamo adoperate per offrire la nostra voce e il nostro volto. Così per alimentare la fantasia dei piccoli leggiamo e raccontiamo fiabe, filastrocche, teatrino delle ombre o ricette “magiche”.

Per i genitori invece postiamo sul sito del Comune di Gaglianico informazioni di pratiche educative che sono frutto della nostra formazione permanente. Siamo sicure che sostenendo e collaborando con le famiglie possiamo continuare ad essere una comunità educativa accogliente e rassicurante che è in grado di affrontare con responsabilità la crescita dei bambini e delle bambine, è importante continuare ad essere vicino a loro accompagnandoli in questo percorso con il desiderio di riprogettare la loro "accoglienza" nel nostro asilo.

Il dopo sarà determinato dalla nostra capacità di continuare ad essere educatori collaboranti e pieni di passione. I video per i bambini e i consigli per i genitori si possono trovare sul sito del Comune di Gaglianico nella pagina delle News".