Chiavazzese, prime conferme ufficiali dal settore giovanile

La Chiavazzese è molto entusiasta di ufficializzare la conferma e la permanenza in blu-cremisi, anche per la stagione 2020/2021, di quattro Tecnici-Istruttori del Settore Giovanile e Scolastico.

Bruno Barone sarà il tecnico degli Allievi 2005, continuando a ricoprire anche il ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica Giovanile. “L’esperienza chiavazzese l’avevo già testata due anni fa ma poi, insieme alla società, abbiamo deciso di prendere strade diverse per provare nuove esperienze. Successivamente è bastata una sola telefonata da parte dei dirigenti blu-cremisi per far sì che le nostre strade si ricongiungessero. Il bilancio della stagione attuale è positivo sia in termini sportivi, di “gruppo” e di affiatamento con la società in cui i problemi sono stati pari allo zero. La dirigenza, dal canto mio, è stata impeccabile sulla gestione della mia rosa, degli impianti sportivi, di tutte le altre squadre del Settore Giovanile e molto altro ancora. Visto tutto ciò, la mia intenzione era quella di rimanere a Chiavazza ed è bastato un colloquio rapidissimo con la dirigenza per trovare l’intesa per proseguire nel progetto societario. La Chiavazzese mi ha dato tanto, non solo sportivamente parlando, ma anche in alcuni episodi in cui mi hanno visto coinvolto in prima persona anche quando non ero un loro tesserato: esperienze non belle, e i primi che mi hanno trasmesso vicinanza sono stati i membri della Chiavazzese. A livello calcistico posso dire che in questa stagione abbiamo fatto un ottimo lavoro in cui ho visto molti miglioramenti; dato ciò l’obiettivo per la prossima stagione è quello di miglioraci ancora e attestarci nelle posizioni alte della classifica. Spero che questo rapporto con la Chiavazzese duri tanto”.

Fabrizio Zortea guiderà l’annata dei 2009 che parteciperà al campionato Esordienti. “Sono molto felice di proseguire il mio cammino con la Chiavazzese siccome ho un rapporto particolare che mi lega a questa società e a questi colori ormai da anni e quindi per me è un orgoglio poter restare. Il clima che si è creato tra me, i miei ragazzi e le loro famiglie è qualcosa di speciale e anche per questo motivo non vedo l’ora di riprendere ciò che ho dovuto lasciare a metà per le questioni che tutti sappiamo. Non vedo già l'ora di ripartire, la voglia è tanta”.

Alessandro Ghiani, invece, ricoprirà il ruolo di Istruttore dei Pulcini 2010, secondo anno. “Ancora prima che la società mi proponesse di restare, mi sono fatto avanti io chiedendo espressamente di poter continuare il progetto con i colori blu-cremisi; e così è stato. La Chiavazzese mi ha dato la grandissima opportunità di iniziare un percorso sportivo con questi bambini a cui cerco, ogni settimana, di trasmettere qualcosa. Inoltre la Chiavazzese mi ha trasmesso fin da subito molta fiducia e questo per me è risultato molto importante anche per la mia crescita personale, oltre che per quella della mia squadra”.

Ermanno Baudo sarà Istruttore dei Primi Calci 2012, secondo anno. “Quando ho iniziato questo percorso ho avuto molte richieste, ma la mia scelta è ricaduta in questa società, dove il termine “Famiglia” è più elevato. La Chiavazzese mi ha affidato un gruppo di bambini stupendo, così come le loro famiglie, e far parte di questo gruppo anche per il prossimo anno mi rende felice e accresce molto in me lo stimolo ad insegnare a quelli che potranno essere dei futuri calciatori; ma anche a chi, come me, ama in maniera incondizionata questo fantastico sport. La Chiavazzese è una società dove il dialogo e la comunicazione trovano posto, ovvio come ogni famiglia non sempre tutto può essere perfetto, ma insieme si può e si deve crescere. Per questo ho deciso di rimanere e contribuire a questa crescita”.

I Responsabili del Settore Giovanile e Scolastico hanno trovato subito l’intesa con i diretti interessati, di modo che potessero continuare nel loro programma di lavoro e di crescita dei nostri giovani calciatori. Nel contempo la Società annuncia che è già al lavoro per portare a termine altre conferme e per costruire la prossima stagione sportiva secondo le linee guida del progetto societario.

Guardando ai giorni e mesi passati, la Società si ritiene molto contenta e soddisfatta della stagione sportiva 2019/2020 in quanto il numero di iscritti presso il nostro Settore Giovanile e Scolastico è aumentato esponenzialmente, così come la qualità del lavoro messo in atto dai nostri tecnici qualificati e dai loro collaboratori, a cui va il nostro più grande ringraziamento per quanto fatto. Il nostro obiettivo è e resta sempre quello di migliorarci sotto ogni aspetto e, passo dopo passo, accrescere sempre di più il valore del nostro Settore Giovanile mettendo in primo piano il divertimento, la serietà e i valori umani.