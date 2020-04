Ternengo, in corso la seconda distribuzione di mascherine

A Ternengo continua la distribuzione delle mascherine, come dichiara il sindaco Francesco Vettoretto: "Stiamo facendo la seconda distribuzione in modo che ogni famiglia abbia due mascherine. Inoltre, stiamo aspettando che gli interessati ci portino i moduli per richiedere i buoni spesa in modo da iniziare la consegna".

Sul proprio sito internet il Comune ha infatti pubblicato i moduli di richiesta dei buoni di solidarietà alimentare a favore delle persone che si trovano in stato necessità per effetto dell'emergenza sanitaria. La domanda deve essere inviata a mezzo mail all’indirizzo ternengo@ptb.provincia.biella.it , allegando fotocopia del documento di identità, oppure presso gli uffici comunali previo appuntamento al numero 015461564. I buoni spesa dovranno essere ritirati da un singolo componente delle famiglie beneficiare presso il municipio, sempre fissando un appuntamento telefonico.

In materia di alimenti, in paese funziona anche un servizio di spesa a domicilio."Ancora prima del coronavirus, - precisa il primo cittadino - Monica, la titolare del negozio del paese, offriva questo servizio".

La scorsa settimana, Rita Elena Veronese, proprietaria del castello di Ternengo, e capogruppo della minoranza di Libertà e Trasparenza, sulla pagina Facebook del gruppo consiliare aveva proposto ai bambini del paese di andare a giocare nel parco del castello, avvisando di avere lasciato aperto il cancello pedonale.

Netta la bocciatura da parte del sindaco: "Trovo irresponsabile un'iniziativa del genere in un momento in cui le raccomandazioni che arrivano da più livelli sono di restare a casa, e quando, come Comune, ci stiamo impegnando a rispettare le indicazioni per tutelare la salute della persone. Inoltre, in paese quasi tutte le case hanno il giardino ed il verde non manca".

Rita Elena Veronese replica affermando che la gente non ha capito la sua proposta: "Non ci vedo nulla di male perchè non mi permetterei mai di violare le disposizioni governative. Il parco del castello è enorme e, qualora un genitore volesse accompagnare il proprio figlio per una corsa o per fare i compiti all'aperto senza incontrare noi che ci abitiamo, quindi in sicurezza, io metto a disposizione il parco. Chiedo soltanto ai genitori di avvisarmi in modo da scaglionare gli ingressi".