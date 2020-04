Spegnere le candeline al tempo del coronavirus. "Tanti auguri per il tuo 18esimo"

La lettera di una nostra lettrice per i 18 anni di Chiara. "Auguri Chiara, compiere gli anni al tempo del coronavirus e del #iorestoacasa, non è certo il massimo. Avresti mai immaginato di festeggiare il tuo diciottesimo compleanno in piena pandemia globale? La diffusione del coronavirus ha stravolto le nostre vite e ha portato a dover cambiare il modo di vivere le cose, anche quelle più semplici come un compleanno. Lo sai, siamo in isolamento, non possiamo vederci, abbracciarci, ma ci rifaremo. Vogliamo sperare che tutto ciò terminerà presto e potremo festeggiarti come si deve. Quindi, la festa è solo rinviata. I 18 anni sono un traguardo importante, il compleanno per eccellenza. Tu Chiara, sei una ragazza solare, educata, studiosa, saggia, altruista, generosa, responsabile e….. non stiamo esagerando, no davvero.

Hai entusiasmo da vendere, riesci a rendere speciale ogni cosa, anche la più banale. Ogni avversità, ogni difficoltà si trasforma in un dolce sorriso. Dolcissima Chiara, ti auguriamo di credere sempre nei tuoi sogni, di vivere la tua vita, di ascoltare il parere degli altri e poi decidere con la tua testa, ti auguriamo di non avere mai paura e di fare sempre la scelta giusta, ti auguriamo di viaggiare e di non avere mai rimpianti, perché il tempo è prezioso, la vita è preziosa. Abbi cura, sempre! In primis, ama te stessa e rispetta sempre gli altri.

Se ti trovassi in difficoltà fermati, osserva e riparti più decisa di prima. Ci saranno giorni in cui la strada per la felicità ti sembrerà irraggiungibile, non mollare, resisti, perché arriverà il momento in cui capirai che ne è valsa davvero la pena. Buon compleanno Chiara, da mamma, papà, Marta, i nonni, gli zii, i cugini, i tuoi amici e compagni di classe". E allora, tanti auguri anche dalla redazione di Newsbiella.