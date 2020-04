Sandigliano, Verso il Futuro chiede il Centro Operativo Comunale

Venerdì 17 aprile si è svolta una riunione straordinaria del Consiglio Comunale di Sandigliano, che aveva chiesto il gruppo consigliare di minoranza Verso il Futuro, composto da Mattia Boldrin, Pier Luigi Ferrarotti e Claudia Magagna, per sottoporre diverse questioni all'Amministrazione.

Questo il resoconto da parte della stessa minoranza: "Il sindaco ha risposto che in paese ci sono 5 casi di positività tra domiciliati ed ospedalizzati, e 9 persone in quarantena. Che nella "Casa Anziani" proprio venerdì mattina sono stati fatti i primi 10 tamponi; dall’8 marzo sono forniti mascherine e guanti al personale in servizio; e risulta un solo decesso accertato per Covid-19, tenuto conto che gli ospiti con pregresse patologie non sono stati sottoposti a tampone. Che al Comune sono arrivati 14 mila euro come aiuti alle famiglie e sono pervenute 30 richieste che sono state vagliate insieme agli assistenti sociali. Che Le mascherine comprate e distribuite alla popolazione sono state in parte assemblate dalla ditta venditrice, in parte è stato comprato solo il materiale e sono state assemblate da volontari in modo da ridurre i costi di acquisto".

Al termine di queste risposte la minoranza ha rilevato la necessità di istituire il Centro Operativo Comunale, organo di riferimento per le richieste di aiuto, la gestione delle comunicazioni, la pianificazione dell'assistenza in generale, e di coordinamento per i volontari. "La Protezione Civile ha diffuso il modello della "catena di comando”, - spiega Verso il Futuro - da osservare sia nel flusso delle comunicazioni, sia nelle procedure da attivare durante la crisi del coronavirus, e che verosimilmente risulterà essere la linea guida per la gestione di emergenze future. Nei comuni in cui risulta positiva almeno una persona per le quale non si conosce la fonte di trasmissione, o che sia riconducibile a un contagiato proveniente da un’area rossa o gialla, il sindaco provvede all’attivazione del Centro Operativo Comunale per le azioni preventive, organo in costante coordinamento con il Comitato Operativo Regionale, il Centro Coordinamento Soccorso e i COC dei Comuni che hanno casi accertati. Il Centro Operativo Comunale deve in ogni caso assicurare informazioni alla popolazione, attivazione del volontariato locale, continuità dei servizi essenziali a partire dalla raccolta rifiuti e delle forniture di beni di alimentari, carburanti e medicine, assistenza alle popolazioni in caso di attivazione di misure di contenimento, pianificazione dei servizi a domicilio per le persone in quarantena domiciliare con personale volontario addestrato".

Verso il Futuro si è poi fatta portavoce di istanze evidenziate da alcuni cittadini, anche tramite i social network, in vista della cosiddetta “fase 2”, con le sue regole definite per la riapertura delle attività, e la conferma della chiusura delle scuole: "Come prima forma di intervento c'é bisogno di un supporto economico per le aziende che dovranno comprare mascherine, guanti, disinfettanti per le mani, sanificare i locali, pagare i tamponi, e far fronte ad una capacità produttiva più bassa, e poi vorremmo altresì confrontarci su soluzioni più incisive. Con le scuole chiuse, i lavoratori che torneranno a lavorare hanno bisogno di un aiuto per la gestione dei figli che devono fare i compiti. Come possiamo aiutare le famiglie? Abbiamo spazi dove poter gestire presenza di volontari o personale di cooperativa per far fare i compiti garantendo i requisiti di sicurezza? Se individuiamo degli spazi possiamo coinvolgere il dirigente scolastico che abbiamo sul territorio per provare a pensare una possibile soluzione del problema? Chiediamo inoltre che questa problematica venga portata all'attenzione di chi di dovere nelle riunioni Anci, soprattutto a livello regionale e nazionale".

Verso il Futuro sottolinea l'opportunità di una pronta organizzazione: "Sarebbe bene organizzarsi già da oggi perché, come affermato dal Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti "dal 4 maggio è possibile aprire i parchi a bambini e ragazzi, con accessi contingentati e controllati, per permettere loro di riprendere la vita di comunità e di relazione di cui hanno bisogno". Come pensiamo di agire? Possiamo sentirci e discutere anche di questo? Infine, visto che a detta degli esperti questo tipo di situazioni rischiano di ripresentarsi, sarebbe meglio istituire un gruppo di volontari per affrontare questo tipo di problematiche, che dovranno fare gli opportuni corsi di formazione. Potrebbe essere il ripristino della Protezione Civile? Preferiamo fare qualcosa di nuovo magari in memoria di Fiorenzo Diviso? Ed istituire un fondo che possa, con il 5x1000 di anno in anno, mettere da parte una cifra che venga usata per sostenere aiuti a cittadini, aziende e negozi".

Su queste proposte ed interrogativi Verso il Futuro rimane in attesa di risposte dall'Amministrazione in merito ad eventuali date di convocazione per i confronti, e, al termine del consiglio, si dimostra abbastanza soddisfatta: "In merito alla definizione di aiuti per le aziende del nostro territorio la maggioranza si è detta disponibile ad aprire un tavolo di discussione per trovare soluzioni percorribili. Così come ci è parso di cogliere una possibile apertura al confronto anche su tutti gli altri temi".