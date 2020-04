Nostalgia da Biella Colors’ School: solo un anno fa, sfilate di studenti e fiumi colorati. Ma andrà in scena venerdì “da casa”

Si avverte grande nostalgia in città. Il coronavirus ferma anche la quarta edizione della Biella Colors’ School, uno degli appuntamenti più apprezzati e attesi dagli studenti biellesi. Di questi tempi, un anno fa, sfilavano migliaia di ragazzi per le vie della città riempiendo di colori il capoluogo biellese al ritmo di musica.

“La manifestazione di quest’anno era prevista per venerdì (24 aprile ndr), ma purtroppo l’emergenza sanitaria ha fatto saltare i nostri piani – confida al telefono Matteo Nalin, ideatore dell’evento (insieme alla professoressa Silvia De Bianchi) e presidente dell’AC BCS – Questo era il momento di preparare i kit, di limare i dettagli, preparare i colori, il palco, la musica. Doveva essere il nostro giorno ma così non sarà. Fa strano veder chiuso lo Stadio La Marmora, specialmente in questo periodo. Il ricordo più bello? Stare sul carro davanti a 4mila persone”.

Un filo di malinconia arriva anche dalle parole di Claudio Piana che, insieme allo staff di Biella Sport Promotion, ha collaborato, in questi anni, alla parte logistica della manifestazione, in cooperazione con i ragazzi dell'Istituto Eugenio Bona. “Si aspettava questo evento ma l’emergenza ha stravolto i programmi di chiunque – afferma Piana - Inutile pensare a nuove date di qualunque evento poiché la situazione attuale non consente un calendario definito. Non si sa quando riprenderanno le attività sportive, in quali modalità e secondo quali regole”.

Allo stesso tempo stupiscono, a distanza di anni, i numerosi scatti che immortalano gli abbracci, i baci, le strette di mano e gli assembramenti ai piedi del palco, o in giro per la città. Comportamenti che allo stato attuale sarebbero condannati e sanzionati, nei giorni dell’emergenza coronavirus per limitare ogni possibilità di contagio. “Vedendo i filmati e le foto delle passate rassegne sembrano passati decenni – ammette Antonio Filoni, uno dei primi a crederci nella Biella Colors’ School, in un clima di iniziale scetticismo – Non sembra vero che, nel giro di poco tempo, non avremmo più visto nessuno girare per le nostre strade. Ce l’avessero raccontato mesi fa non gli avremmo creduto. Il ricordo che conservo nel cuore è vedere quella marea colorata di giovani davanti al mio bancone. Colorati e sorridenti. C’è bisogno di tornare a quei momenti, quando la situazione lo consentirà”. Chi non ha mai fatto mancare il suo appoggio è l’amministrazione comunale che, con la giunta Cavicchioli, ha avvallato 4 anni fa il progetto. “Saremmo stati ben lieti di ospitare l’edizione 2020 – dichiara il vicesindaco Giacomo Moscarola – Speriamo che si possa realizzare il prossimo anno”.

Ma in questo mare di ricordi, c’è una buona notizia per i giovani biellesi. Venerdì 24 si svolgerà, infatti, una diretta sulla pagina Instagram della Biella Colors’ School, dalle 17.30 alle 19.30. “Due ore – spiega Nalin – da trascorrere insieme ai ragazzi dello staff, tra musica e pensieri. Speriamo di tornare a colorarci di nuovo”. E sulla possibilità di rinviare la manifestazione a dopo l’estate, Nalin fa chiarezza: “La salute dei ragazzi viene al primo posto perché il divertimento sano deve prevalere su tutto. Il nostro sogno sarebbe di organizzarla a settembre ma ad oggi è irraggiungibile”. Sul punto, però, arriva l’assist di Moscarola: “Lasciamo una porta aperta. Se mai si dovesse presentare una proposta e, nel caso fosse fattibile, daremo una mano”.