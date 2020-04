Il Gruppo Volontarie Biellesi lancia la "spesa sospesa" per gli animali del Biellese, una gara di solidarietà a favore delle persone che, in questo momento, a causa del fermo totale dal lavoro per l'emergenza coronavirus, non riescono più a mantenere i propri animali e hanno bisogno di aiuto per il cibo, ed a favore dei gatti delle colonie seguiti dalla stesse Volontarie Biellesi e dei cani delle cascine del territorio.

Il Gruppo Volontarie Biellesi spiega come funziona questa "spesa sospesa": "Come gruppo di volontariato e come associazione solidale, facciamo da tramite tra chi ha bisogno e chi vuole dare un aiuto. Chi vuole aiutare ci chiama e decide la propria offerta. Grazie a chi vorrà partecipare nell'aiutare gli animali in difficoltà! Tutte le donazioni saranno notificate sulle nostre pagine Facebook".

Per informazione si possono contattare Manu del Gruppo Volontarie Biellesi (3403926065) e Fulvia dell'Associazione di Promozione Sociale Le Boutiques Solidali (3453988065).