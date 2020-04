Biella non perde il suo fascino. Nei giorni del coronavirus, le strade e i principali luoghi simbolo della città sono completamenti deserti a causa delle norme volte a contenere gli spostamenti delle persone. Da via Italia a piazza Duomo, dai giardini Zumaglini passando per il Piazzo fino a raggiungere il Santuario di Oropa. Le immagini riprese dal drone a volo d’angelo sopra la città sono davvero spettacolari.