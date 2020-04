Crevacuore, buone notizie dalla Casa di Riposo. Sindaco: “Tutti negativi i tamponi Covid-19”

“Con gioia, comunico a tutti una buona notizia. Premesso che, su richiesta dei medici responsabili della gestione sanitaria della Casa di Riposo di Crevacuore, sono stati effettuati dal Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di Vercelli i "tamponi" per diagnosticare la presenza del virus nell'organismo e quindi l'infezione in corso su ospiti e personale del Soggiorno per Anziani di Crevacuore. Gli esiti dei test, dopo un'attesa che ha reso per qualche giorno i nostri sonni agitati, sono stati finalmente comunicati ed ora, autorizzato dalle responsabili della struttura, posso dire che tutti (ospiti, medici, infermieri, operatori socio-assistenziali, direttori e collaboratori delle diverse professioni) sono risultati negativi al tampone Covid-19”. A darne notizia, in una lettera alla cittadinanza e alle testate locali, il sindaco di Crevacuore Ermanno Raffo.

“Per questo mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che hanno operato per rendere la Casa di Riposo di Crevacuore un'oasi indenne ed inattaccabile da questa maledetta infezione virale, così atroce e spietata nei confronti delle persone più anziane, più fragili e quindi più vulnerabili – sottolinea Raffo nella sua missiva - Grazie a due donne "d'acciaio", Nicoletta Pinna, medico responsabile sanitaria, e Arianna Mancin, direttrice, che stanno difendendo strenuamente la struttura e l'hanno letteralmente blindata, scontrandosi anche, a malincuore, con l'affetto dei familiari degli ospiti, che ormai da quasi due mesi non hanno più potuto incontrare i propri cari; anche per questo grazie ai familiari che hanno capito che la strategia sanitaria adottata ha lo scopo primario di proteggere la vita degli ospiti; grazie a tutto il personale che sta seguendo scrupolosamente le regole sanitarie imposte ed accudendo gli ospiti con tutte le cure e le attenzioni possibili; grazie ai nostri medici di base, Francesco Postorino ed Hamid Reza Ghannadzadeh, con cui quotidianamente abbiamo avuto confronto e conforto, che stanno assistendo con competenza e serenità gran parte degli ospiti; infine grazie a chi ha prontamente risposto alle richieste dei Responsabili Sanitari ed è intervenuto per accelerare i tempi di effettuazione dei tamponi presso la RSA di Crevacuore e delle successive analisi di laboratorio: l’onorevole Paolo Tiramani e Pietro Presti, coordinatore straordinario dell’emergenza Covid-19 ASL VC”.

“Lavorare in queste condizioni non è stato e non è facile – conclude Raffo - ma voi lo avete fatto e lo state facendo con grande professionalità e con altrettanto grande umanità ed umiltà, per questo il mio ringraziamento viene dal profondo del cuore e lo esprimo a nome del Comune di Crevacuore che ho l'onore, e l'onere in questi tempi, di rappresentare. Il mio auspico è che questo faticoso momento termini presto ed insieme, è stato proprio dimostrato da questa collaborazione a tutti i livelli, ce la possiamo fare”.