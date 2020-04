A causa dell’emergenza coronavirus, salta la Festa di Mosso della pro loco locale. A darne notizia, il presidente Massimo Ruggeri: “La Pro Loco di Mosso, in conseguenza del grave problema sanitario causato dal Covid-19, è costretta ad annullare l’edizione 2020 della manifestazione prevista per il 12-13-14 giugno. Informiamo, però, di aver aderito all’iniziativa proposta dall’Unpli Pro Loco Biellesi con una donazione in supporto agli Amici dell’Ospedale di Biella. Con l’augurio che la situazione possa risolversi nel più breve tempo possibile”.