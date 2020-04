Coronavirus, le mascherine più usate e le loro caratteristiche

Nelle settimane in cui, in tutti i Comuni del Biellese e d'Italia, è in atto la distribuzione delle mascherine, Newbiella propone un riepilogo, quantificato in termini percentuali, del rischio di contagio per chi indossa le mascherine utilizzate in tempi di coronavirus, e che, quasi sicuramente, continueremo ad usare dopo la fine dell'emergenza, e della capacità di respirazione di questi dispositivi (cui corrisponde il rischio di contagio per le altre persone).

Si parte dalla mascherina meno sicura, cioè quella che non c'è: chi non indossa la mascherina ha una capacità di respirazione del 100%, ma un uguale incapacità di protezione dal virus. Le mascherine chirurgiche, e simili, non permettono di respirare ed hanno un rischio contagio del 80%.

Quanto alle mascherine certificate, occorre distinguere tra quelle con o senza valvola di espirazione. Tra le mascherine senza valvola, la FFP2 garantisce un rischio di contagio del 18% e capacità di respirazione nulla. La stessa capacità della FFP3, ma con un migliore rischio di contagio, pari al 5%.

Le mascherine con valvola, facilitando la respirazione, assicurano massimo comfort e protezione. FFP2 e FFP3, entrambe con capacità di respirazione del 80%, differiscono per il rischio di contagio: il 18% con la FFP2, ed il 5% con la FFP3.