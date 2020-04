Coronavirus, donate 160 mascherine lavabili alla Polizia di Biella

Per gli agenti di Polizia, per coloro che vivono anche sulle nostre strade è quanto mai importante una protezione adeguata, per affrontare quotidianamente l'emergenza Coronavirus. In quest'ottica, 160 mascherine lavabili sono state donate a tutti gli operatori della Polizia di Biella. L'iniziativa è nata da un'idea di un sindacato degli agenti di pubblica sicurezza.

Tramite l'interessamento di Newsbiella, Antonio Ramella Gal e Giorgio Barbera, titolari della Cartotecnica Errebi di Vigliano Biellese, hanno immediatamente aderito all'iniziativa procurando le protezioni per la donazione. Da sottolineare il fatto che le mascherine sono confezionate in tessuto lavabile e potranno essere utilizzate svariate volte per il riparo delle vie aeree degli agenti in servizio. Le protezioni sono state consegnate nei giorni scorsi al Questore di Biella Gianni Triolo e al suo vicario Marco Staffa.