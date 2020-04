Come sarà andare dal Dentista nell’Era Coronavirus?

Dr. Bini, come sta vivendo questa Pandemia la vostra Categoria Professionale?

Non solo i dentisti ma anche i pazienti aspettano di poter tornare in studio per continuare le cure sospese o iniziare quanto avevano preventivato. Fino ad oggi, su prescrizione degli Ordini Professionali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri ed in ottemperanza ai Decreti del Presidente del Consiglio, abbiamo cercato di garantire solo le “urgenze indifferibili”, rimanendo fedeli ai protocolli ed ai dispositivi di protezione in uso prima del Covid-19 e le comunicazioni via telefono per consigli terapeutici. Purtroppo però, tutte le Figure Professionali dello Studio Dentistico appartengono alle categorie più a rischio secondo il parere dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), spiegando quindi la chiusura dei nostri studi. Questo è di facile comprensione, poiché è sufficiente pensare che la seduta odontoiatrica mette a stretto contatto l’Operatore (Odontoiatra, Igienista o Assistente) con il paziente entro una distanza di circa 30 centimetri “face to face”; questo accade quando si esegue una prima vista oppure una terapia all’interno di un locale comunemente definito “Unità Operativa”. Oltre a questo ambito Clinico esiste inoltre una serie di spazi ed ambienti dove è possibile l’Assembramento ovvero l’instaurarsi di rapporti sociali Extra-clinici ( Segreteria, Accettazione, Ufficio, Sala Attesa, Corridoi, Bagni, etc.). Per rapportarsi in sicurezza ai possibili contagi interni allo Studio Dentistico, si sta lavorando alle nuove linee guida per effettuare i i trattamenti in sicurezza.

A questo proposito, quando potranno riaprire gli Studi Dentistici ?

Impossibile dare una data precisa ma siamo tutti fiduciosi che non tarderà troppo. Al momento si è insediato un Tavolo sull’Odontoiatria istituito dal Ministero della Salute, presieduto dal Prof. Enrico Gherlone, voce scientifica autorevole in campo odontoiatrico. Nutro insieme ai Colleghi la speranza che il Comitato costituito intorno al tavolo, riuscirà a lavorare speditamente e siamo fiduciosi che quando il Governo decreterà la fine del Lock Down a livello nazionale, i Dentisti saranno in grado di trattare i pazienti in sicurezza.

Dr. Bini, cosa intende esattamente quando parla di sicurezza?

Intendo che fino ad oggi gli Studi Dentistici hanno sempre soddisfatto i requisiti necessari a garantire la sicurezza sanitaria soprattutto a livello di disinfezione e sterilizzazione, principi cardine dei protocolli attuati per la prevenzioni delle infezioni crociate. Tutti gli studi sono infatti attrezzati di Autoclavi sterilizzatrici, materiali monouso, superfici battericide, DPI ( Dispositivi di Protezione Individuale) e prodotti utili alla decontaminazione delle attrezzature e strumentazioni di uso in odontoiatria. Ma oggi il Covid-19 ci obbliga ad alzare la guardia, poiché ricordo che siamo in guerra contro un nuovo nemico invisibile, del quale la scienza non ha ancora scoperto tutto ciò che serve conoscere. Penso quindi che il Ministero prescriverà linee guida che serviranno a garantire protezione e sicurezza di pazienti ed operatori, che saranno pensate per essere applicate da tutti gli studi italiani, e considerando l’impatto economico che questi dovranno affrontare. Mi auguro che quanto validerà il Ministero della Salute su indicazione del Tavolo Odontoiatrico, sarà un pacchetto di “standard minimi di sicurezza” che gli studi dovranno adottare, soglia minima al di sotto della quale non sarà garantita la sicurezza del paziente e degli operatori. Penso sia di interesse comune sapere che alla Commissione Tecnico Scientifica sono seduti anche rappresentanti delle principali componenti del comparto odontoiatrico, comprese le società scientifiche ed i sindacati ANDI ( Associazione Nazionale Dentisti Italiani), AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) e CAO (Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici) ed il contributo di altre società accreditate internazionali. Le prime indicazioni adottare già in questa Fase1, hanno imposto un triage telefonico: al momento della prenotazione le segretarie effettuano una breve intervista per individuare soggetti a rischio. Decontaminazione precedente e successiva a ogni seduta. Un paziente alla volta, nessuno in sala d’attesa. E poi camici essenzialmente monouso da cambiare a ogni seduta operativa.

Quindi come possiamo immaginare sarà il dentista nella fase2 o post emergenza?

Ritengo che gli studi dovranno gestire le richieste dei pazienti a cui si sono state sospese le cure e quelli che devono iniziare quelle programmate, e lo studio dovrà essere in grado di riorganizzare il proprio flusso di pazienti in funzione dei tempi che certamente saranno dilatati per via del rispetto della distanza sociale e delle regole che verranno indicate sulla sanificazione degli ambienti. Il Covid-19 è un virus nuovo che stiamo imparando a conoscere . Per questo diventa fondamentale la prevenzione. Immagino pertanto che, basandoci sui pochi dati scientifici pubblicati ad oggi soprattutto dai colleghi Cinesi, l’accesso allo studio sarà fatto in modo da avere un paziente alla volta ogni ora o più, in modo da non avere assembramento in sala d’attesa e, tranne che per i minori, dovrà avvenire senza accompagnatori. All’ingresso il personale misurerà la temperatura con termometro a infrarossi. Il paziente dovrà presentarsi con mascherina propria. Molto probabilmente noi forniremo copriscarpe e disinfettante mani da usare prima e dopo la seduta. A garanzia dell’incolumità il Medico Odontoiatra ed il Team saranno “bardati”, ovvero vestiti con opportuni camici forse tute con calzari, mascherine, occhiali cuffie e visiere di protezione. Insomma saremo molto simili nell’abbigliamento ai Colleghi Medici dei reparti Covid dedicati. Mi auguro riusciremo ad implementare ai rigidi protocolli le soluzioni più adatte a non spaventare i Pazienti che generalmente hanno già la fobia dello studio dentistico, uscendone in maniera positiva, cosi come altre professioni sanitarie, pur essendo, le nostre, prestazioni che utilizzando spesso spray aereosol e distanza ridotta, quindi il famoso “droplet”.

Dr.Bini, lei ha paura del Covid-19?

Si certo, è naturale! Preferisco avere timore di questo virus, poiché penso che il timore sia il miglior presupposto per combattere il “nemico invisibile”, per me stesso, il mio team, le nostre famiglie ed i nostri Pazienti che hanno il diritto di ricevere le cure necessarie in sicurezza. Lo studio dentistico è normalmente attrezzato contro i virus e da sempre abbiamo protocolli per la disinfezione e decontaminazione delle sale operative. Ora queste misure diventeranno, ottemperando alle linee guida prescritte a livello Ministeriale, ancora più stringenti. Io personalmente, non aprirò i miei studi fino a che non avrò tutti i dispositivi. Sarà infatti necessario averli e per tempo, poiché senza sarà impossibile lavorare in “sicurezza”.