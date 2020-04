A Camburzano mascherine per ogni residente. Si parte con la distribuzione dei buoni spesa

Ha preso il via ieri, 20 aprile, la distribuzione dei buoni spesa per i residenti del comune di Camburzano. La scorsa settimana, invece, si è conclusa la distribuzione delle mascherine comprate dal comune insieme all'Unione Montana della Valle Elvo. L'ente ha poi provveduto a donare altre 200 mascherine per la casa di riposo.

"Come per la Città di Biella - spiega il sindaco Luca Menegon - i buoni vengono distribuiti con cadenza quindicinale, 25 euro a persona e altri 25 per ogni bambino della famiglia fino ai 3 anni".

Ma il comune era attivo per le famiglie residenti già prima dell'emergenza: "Con il progetto Fra Galdino, insieme alla Caritas facevamo la raccolta alimentare e aiutavamo i cittadini in difficoltà a pagare le bollette. Purtroppo, per via della situazione causata dal Coronavirus, non abbiamo più potuto proseguire con l'iniziativa, ma sicuramente una volta tornati alla normalità riprenderemo come prima".