Aglietti Carni, spesa a domicilio: Ad oggi, già consegnato a più di 1000 famiglie biellesi

Il negozio Aglietti Carni, anche centro Crai, con sedi a Cossato, a Sandigliano e a Serravalle Sesia, da più di un mese effettua consegne di spesa a domicilio alle famiglie biellesi. Oltre alla consegna a casa dei propri acquisti, l'azienda ha attivato inoltre un servizio di "spesa rapida", con cui è possibile ordinare i prodotti telefonicamente per passare poi a ritirarli presso il punto vendita di Cossato, di Sandigliano o di Serravalle Sesia; questo permetterà di velocizzarne l’acquisto e la permanenza fuori casa.

"Nel frattempo noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di fare del nostro meglio per aiutare le persone più a rischio. - conclude Federico, titolare dell'azienda - Mando un caloroso abbraccio virtuale a tutte le famiglie".

È possibile prenotare la propria spesa a domicilio direttamente dal sito: www.aglietti.it

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 015 93612 oppure WhatsApp 348 7913570

Negozio di Cossato: via XXV Aprile, 39.

Negozio di Sandigliano: via A. Gramsci, 50.

Negozio di Serravalle Sesia: via Matteotti 262/B.