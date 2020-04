Maltempo nella notte, crolla una pianta a Mongrando

Intervento nella notte a Mongrando. Dopo l’allerta dei Carabinieri, una squadra dei Vigili del Fuoco si è diretta in via Truccobello, poco dopo le 2, per una pianta, crollata a causa della pioggia, che occupava l’intera carreggiata. Le operazioni di rimozione e messa in sicurezza sono durate circa un’ora.